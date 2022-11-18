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Naim Süleymanoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti
Spor
18.11.2022, 15:35
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Halterde üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kazanan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde dünyaya geldi. 18 Kasım 2017'de hayata gözlerini yumdu.
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#fenerbahçe
#Cuyahoga
#Numan Kurtulmuş
#Buzlanma
#özcan deniz
#Mesut Özil
#Garry
#başkanlık
#Altach
#Türk İlaç sektörü
#durduruyor
#Avlu ful izle
#Eşref Gani
#fetö
#emisyon
#vaka sayısı
#prim
#12 Eylül
#Trabzon Araklı Belediye Başkan adayı
#Ali Koç
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