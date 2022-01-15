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Naim Süleymanoğlu nasıl Türk vatandaşı oldu?

Spor 15.01.2022, 13:30
Naim Süleymanoğlu nasıl Türk vatandaşı oldu?
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Halterde üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kazanan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde dünyaya geldi.