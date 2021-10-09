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Nahçıvan'da işgal edilen yerler kurtarıldı

Genel 09.10.2021, 23:09
Nahçıvan'da işgal edilen yerler kurtarıldı
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Türkiye ile Azerbaycan'ın Nahçıvan'da ortak olarak gerçekleştirdiği Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında işgal bölgeleri temsili olarak kurtarıldı.

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