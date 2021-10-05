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Mustafa Keser açtı ağzını yumdu gözünü! 'Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar'

Genel 05.10.2021, 12:39
Mustafa Keser açtı ağzını yumdu gözünü! 'Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar'
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Ünlü türkücü Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından Ersoya'a deyim yerindeyse ateş püskürdü. İşte Mustafa Keser'in o açıklamaları...