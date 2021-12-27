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Müslüman bir ülkenin ilk kadın başbakanı Benazir Butto...

Genel 27.12.2021, 12:09
Müslüman bir ülkenin ilk kadın başbakanı Benazir Butto...
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Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Bilal adında 15 yaşındaki intihar bombacısı tarafından öldürüldü.