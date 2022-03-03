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Müslüm Gürses'in gerçek adını biliyor musunuz?
Genel
03.03.2022, 15:35
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Arabesk müziğinin efsane isimlerinden "Müslüm Baba" olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses, unutulmadı. Büyük acılarla dolu 60 yıllık yaşamına, 78 albüm ve 38 film sığdıran unutulmaz sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında anılıyor.
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#düzensiz göçmen
#kurul
#OKA
#gazeteci
#Prof. Dr. Yekta Saraç
#Boşanma
#Resmi Gazete
#HÜDA PAR
#nasa
#Pamella Ferreira Andrade Martins
#Kim
#eş
#Büyük Dönüş Yürüyüşü
#namaz
#Tozkoparan İskender
#ekonomist Ash
#kamu
#Suva
#Luka Modric
#Volkan Demirel
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