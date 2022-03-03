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Müslüm Gürses'in gerçek adını biliyor musunuz?

Genel 03.03.2022, 15:35
Müslüm Gürses'in gerçek adını biliyor musunuz?
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Arabesk müziğinin efsane isimlerinden "Müslüm Baba" olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses, unutulmadı. Büyük acılarla dolu 60 yıllık yaşamına, 78 albüm ve 38 film sığdıran unutulmaz sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında anılıyor.