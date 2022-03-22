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Röportaj
Murat Göğebakan'ın eski eşinin şüpheli ölüm nedeni belli oldu
Genel
22.03.2022, 11:04
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Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım’da evinde komaya girmiş halde bulundu, ardından hayatını kaybetmişti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturmayı tamamladı.
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#İskelet
#Hayber muharebesi
#Fatih Yumak
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#prusya
#valilik
#magazin haberleri
#Mustafa Kemal
#finans haberleri
#Akın Akınözü
#Alişer
#Altay tank
#Hüseyin Göçek
#kurşun
#günşleri
#Resmi Gazete
#Alişan
#eş
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