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Murat Göğebakan'ın eski eşinin şüpheli ölüm nedeni belli oldu

Genel 22.03.2022, 11:04
Murat Göğebakan'ın eski eşinin şüpheli ölüm nedeni belli oldu
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Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım’da evinde komaya girmiş halde bulundu, ardından hayatını kaybetmişti. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturmayı tamamladı.