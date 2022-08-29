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Röportaj
Müge Anlı ekranlara döndü! İlk sözleri sosyal medyada çok konuşuldu
Genel
29.08.2022, 15:14
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, yeni sezonun ilk programında dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Anlı, "Bu yaz benimle çok uğraştılar" dedi.
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#final
#aşı
#ingiltere
#yekta saraç
#Bright Osayi-Samuel
#çevre
#Nevşehir
#Hal yasası
#grev
#Yıldırım Bayezid
#olay
#Alexander Isak
#Korsan
#Strasbourg
#milletvekili
#Beykoz Sarıyer
#Özel Harekat
#khan
#Audi
#Senegal
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