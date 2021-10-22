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Mourinho, Norveç'te 6 yiyip döndü

Spor 22.10.2021, 09:58
Mourinho, Norveç'te 6 yiyip döndü
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Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı İtalya'nın Roma takımı UEFA Konferans Ligi grup maçında Bodo Glimt'e 6-1 mağlup oldu.