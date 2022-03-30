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3. Sayfa
Röportaj
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Genel
30.03.2022, 09:53
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Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, bu gece yapılan indirim pompa fiyatlarına hemen yansıdı.
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#ING
#Vedat Muriqi
#Daniella Pick
#Avlu 24 bölüm puhu tv izle
#Theresa May
#Türk Kızılay gönüllüleri
#Aykut Kocaman
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Formula 1
#koyun
#Grip ve soğuk algınlığı aynı mı
#hırkai şerif
#İdam
#bakan koca
#Senegal
#kayıp
#yeşilay
#Toplantı
#Piyasa
#Soylu
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