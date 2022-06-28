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3. Sayfa
Röportaj
Motorine büyük indirim!
Genel
28.06.2022, 15:47
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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Motorine büyük indirim!
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#Ziraat Bank
#Yasak Elma
#Demir yolları
#Daniella Pick
#Rafael Nadal
#kazı
#Manny Pacquiao
#Beşiktaş Wolverhampton maçı
#Çukur 43 bölüm
#Aygün
#Gomis
#imaj
#dörtlü görüşme
#TİP
#murat ülker
#muhalefet
#Josef Sural
#Fatih Erbakan
#Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic
#Trabzonspor
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