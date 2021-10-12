banner38

Mostafa Mohamed'den şık gol: Köşeye bıraktı

Spor 12.10.2021, 01:39
Mostafa Mohamed'den şık gol: Köşeye bıraktı
1/6

Çaykur Rizespor maçında 2 gol atıp yıldızlaşan Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, ülkesinin Libya ile oynadığı maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.