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Miralem Pjanic'te olay gelişme!

Spor 27.04.2022, 10:31
Miralem Pjanic'te olay gelişme!
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Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'e dünya devi talip oldu ve Barcelona'dan bilgi istedi. İşte flaş gelişmenin detayları...