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3. Sayfa
Röportaj
Miralem Pjanic'te olay gelişme!
Spor
27.04.2022, 10:31
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Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'e dünya devi talip oldu ve Barcelona'dan bilgi istedi. İşte flaş gelişmenin detayları...
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#Maria Krushevskaya
#Paraguay
#katar 2022
#Claudio Bravo
#Kavga
#ALO 176
#Muhteşem İkili 8 bölüm ful izle
#lig
#Ahmaud Arbery
#Frey
#AFRICOM
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Jesse Sekidika
#Karadağ
#patlama
#İngiliz ordusu
#kurdeşen
#Erman Toroğlu
#Deniz Bayramoğlu
#Rize
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