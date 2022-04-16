banner38

Milyonlarca vatandaşın beklediği bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu

Genel 16.04.2022, 15:05
Milyonlarca vatandaşın beklediği bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu
1/8

Ramazan ayının gelmesiyle 13,5 milyon vatandaşın beklediği bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu.