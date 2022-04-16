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Milyonlarca vatandaşın beklediği bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu
Genel
16.04.2022, 15:05
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Ramazan ayının gelmesiyle 13,5 milyon vatandaşın beklediği bayram ikramiyesinin verileceği tarih belli oldu.
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#vefat
#Hercai
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Teknik Direktör
#peron
#UEFA Avrupa Ligi
#İsrail
#TBMM
#HSK
#Bursaspor
#imaj
#UEFA Konferans Ligi
#kandilli
#fetö
#Giresunspor
#Doğu Akdeniz
#Arif Şentürk
#Evlilik
#Mersin
#Güreş
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