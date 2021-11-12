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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Asgari ücrette vergi düzenlemesi

Genel 12.11.2021, 11:53
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Asgari ücrette vergi düzenlemesi
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Yaklaşık 8 milyon kişi ocak ayında yapılacak olan asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor.