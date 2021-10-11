Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de önemli gelişme

1/11

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge için kasım ayına işaret etti. Yalçın açıklamasında, "Buna ilişkin startı kasım ayı içinde vereceğiz" dedi. 3600 ek gösterge teklifinin kendilerine ait olduğunu dile getiren Yalçın, "Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız" diye konuştu.