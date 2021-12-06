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3. Sayfa
Röportaj
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge için harekete geçildi
Genel
06.12.2021, 16:08
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,"3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz.
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#koronavirüs
#abd
#vefat
#türkiye
#Dolar
#estetik
#Rıdvan Dilmen
#Vedat Muriqi
#Adana Demirspor
#Zülfü Livaneli
#Boşanma
#Bursaspor
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#Galatasaray
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#GS
#MediaCat
#imaj
#UEFA Avrupa Ligi
#murat yılmaz
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