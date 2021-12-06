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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge için harekete geçildi

Genel 06.12.2021, 16:08
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge için harekete geçildi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,"3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz.