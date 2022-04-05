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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de yeni gelişme

Genel 05.04.2022, 09:30
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de yeni gelişme
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Birçok kamu görevlisini ve emeklileri ilgilendiren 3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek.