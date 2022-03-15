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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de önemli gelişme

Genel 15.03.2022, 14:05
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de önemli gelişme
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak.