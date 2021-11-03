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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Zam oranı belli oldu

Genel 03.11.2021, 11:26
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Zam oranı belli oldu
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Ekim ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kasım ayına ait kira artış oranı belli oldu.