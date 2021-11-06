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Milyonlarca işçi, memur ve emekliyi ilgilendiren haber
Genel
06.11.2021, 12:31
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8 milyon asgari ücretli ile 5.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşını, ikramiyesini artıracak çalışmalar başladı. Asgari ücret için ülke çapında 3600 ek göstergeyle ilgili olarak da Bakan Bilgin müjdeyi verdi! İşte detaylar...
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#vefat
#mhp
#iran
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#cumhurbaşkanı erdoğan
#MSB
#terörist
#kaza
#erdoğan
#Yunanistan
#TBMM
#ypg
#beşiktaş
#operasyon
#Galatasaray
#izmir
#vaka
#Rıdvan Dilmen
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