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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Genel 15.10.2021, 15:59
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmeleri ve tahminleri 2021 yılının bitimine doğru gündeme gelmeye başladı. İşte ilk tahminler ve rakamlar...