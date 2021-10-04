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Milli takımda oyuncu değişikliği

Spor 04.10.2021, 17:59
Milli takımda oyuncu değişikliği
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Norveç ve Letonya maçı için aday kadroda yer almayan Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman'ın sakatlanmasıyla aday kadroya dahil edildi.