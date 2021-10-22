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Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Eğitime yeni model geliyor
Genel
22.10.2021, 14:11
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS ve YGS sınavlarıyla ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili konuştu. Özer, "LGS, YGS başta olmak üzere eğitimde 'reform değil iyileştirmeler yapacağız." dedi.
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#abd
#vefat
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Boşanma
#Trabzonspor
#Zülfü Livaneli
#NATO
#UEFA Avrupa Ligi
#Bursaspor
#eş
#Adana Demirspor
#Sağlık Bakanı
#final
#Pakistan
#meyve
#izmir
#türkiye