Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Eğitime yeni model geliyor

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS ve YGS sınavlarıyla ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili konuştu. Özer, "LGS, YGS başta olmak üzere eğitimde 'reform değil iyileştirmeler yapacağız." dedi.