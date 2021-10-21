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Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 'Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak'

Genel 21.10.2021, 13:58
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 'Kasım'dan itibaren ücretsiz dağıtılacak'
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer vermiş olduğu söyleyişi de "Destekleyici öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların basılarak tüm okullara, tüm sınıflara dağıtılmasıyla ilgili karar aldık" dedi.