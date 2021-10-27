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MHK'nin yeni başkanı belli oldu

Spor 27.10.2021, 17:56
MHK'nin yeni başkanı belli oldu
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Serdar Tatlı'nın istifasıyla boş kalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı koltuğuna Ferhat Gündoğdu getirildi.