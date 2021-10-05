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MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Spor 05.10.2021, 11:23
MHK'dan Ali Palabıyık kararı!
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Ç.Rizespor- Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı.