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3. Sayfa
Röportaj
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor
Genel
29.03.2022, 09:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), yayınladığı haftalık hava durumu tahmin raporuna göre; sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede artmaya başlayacak.
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#yolsuzluk
#st johnstone
#Daniella Pick
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#ING
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#Aykut Kocaman
#yeşilay
#kayıp
#Kürk
#Formula 1
#Vedat Muriqi
#Sıfır Bir 5 sezon 5 bölüm sansürsüz izle
#asboğa gölü
#Soylu
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#İdam
#Grip ve soğuk algınlığı aynı mı
#Piyasa
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