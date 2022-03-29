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Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

Genel 29.03.2022, 09:43
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), yayınladığı haftalık hava durumu tahmin raporuna göre; sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede artmaya başlayacak.