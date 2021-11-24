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3. Sayfa
Röportaj
Meteoroloji tarih verdi! Kar geliyor
Genel
24.11.2021, 16:26
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Meteoroloji paylaştığı haritayla, 1 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışının görüleceğini duyurdu.
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#vefat
#Boşanma
#koronavirüs
#estetik
#Vedat Muriqi
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#Galatasaray
#abd
#Bingöl Devlet Hastanesi
#GS
#Rıdvan Dilmen
#Dolar
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#UEFA Avrupa Ligi
#Bursaspor
#meyve
#Trabzonspor
#gazeteci
#final
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