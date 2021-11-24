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Meteoroloji tarih verdi! Kar geliyor

Genel 24.11.2021, 16:26
Meteoroloji tarih verdi! Kar geliyor
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Meteoroloji paylaştığı haritayla, 1 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde kar yağışının görüleceğini duyurdu.