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Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli geliyor

Genel 13.10.2021, 10:10
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli geliyor
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış hakim olacak.