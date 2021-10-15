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Meteoroloji duyurdu! Son 10 yılın en soğuk kışı olacak

Genel 15.10.2021, 09:11
Meteoroloji duyurdu! Son 10 yılın en soğuk kışı olacak
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https://www.gaste24.com/genel/meteoroloji-duyurdu-son-10-yilin-en-soguk-kisi-olacak-h164396.html#:~:text=Kandilli%20Rasathanesi%20Meteoroloji%20Laboratuvar%C4%B1%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Adil%20Tek%2C%20taraf%C4%B1ndan,GENEL