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Mete Gazoz'un sevgilisi sosyal medyada gündem oldu

Genel 30.12.2021, 13:41
Mete Gazoz'un sevgilisi sosyal medyada gündem oldu
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Milli okçumuz Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ve doğallığıyla da gündemden düşmüyor.