Mesut'tan net mesaj: 'Takımın lideri benim'

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Fenerbahçe'de değişen sistemle birlikte gelen derbi galibiyeti takımı adeta ateşledi. Oyun sisteminin 4-4-2 dönmesiyle pres yapmayı ve adam kovalamayı bırakıp serbest oynayan ve yeteneklerini daha fazla sergileme şansı bulan Mesut Özil, gerek oyunu, gerekse davranışlarıyla, "Bu takımın lideri benim" mesajı verdi. Mesut derbinin ardından yaptığı açıklamada ise "Sistemin değişmesi iyi oldu" ifadelerini kullanmıştı.