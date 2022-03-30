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Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar o isimde!

Spor 30.03.2022, 16:03
Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar o isimde!
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Fenerbahçe teknik adam konusunda henüz somut bir açıklama yapmasa da planlar Joachim Löw ile ilerliyor.