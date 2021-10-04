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Mesut Özil'den Pereira'ya tepki

Spor 04.10.2021, 12:31
Mesut Özil'den Pereira'ya tepki
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.