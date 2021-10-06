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Merve Terim bebeğini kaybetti

Spor 06.10.2021, 00:29
Merve Terim bebeğini kaybetti
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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bebeğini düşürdüğünü söyledi.

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