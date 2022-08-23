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Merve Dizdar yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor

Genel 23.08.2022, 09:18
Merve Dizdar yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor
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Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkacak.