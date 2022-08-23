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3. Sayfa
Röportaj
Merve Dizdar yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor
Genel
23.08.2022, 09:18
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Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkacak.
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#Dolar
#Uçan Kalaşnikof
#vefat
#yekta saraç
#çevre
#İlker Aksum
#uzay
#Garry
#cömert
#Beyanname
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#esed
#Adana Demirspor
#şehit
#bilim kuruku
#SMA ilacı
#Erman Toroğlu
#burak kut
#DP
#New York
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