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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Genel 23.12.2021, 15:21
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni içeren rapor yayımlandı. Rapora göre, TCMB toplam rezervleri 17 Aralık haftasında 6 milyar 17 milyon dolar azaldı.