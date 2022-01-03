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Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Genel 03.01.2022, 10:24
Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklana verilere göre, tüketici fiyatları aralıkta aylık yüzde 13,58 olarak gerçekleşti.