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Menajeri teklifi resmen açıkladı! Jorge Jesus o isme şans vermemişti
Spor
18.08.2022, 15:35
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Birçok transferle yeni sezona giren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
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#Dolar
#Tevfik Göksu
#vaka sayısı
#Skype
#fomo
#burak kut
#prim
#Enosis
#havalaanı
#vefat
#çevre
#Garry
#Keşan ilçesi
#şehit
#Nursal Bilgin
#Şırnak
#aişe canikli
#beveren
#operasyon
#Karamollaoğlu
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