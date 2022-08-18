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Menajeri teklifi resmen açıkladı! Jorge Jesus o isme şans vermemişti

Spor 18.08.2022, 15:35
Menajeri teklifi resmen açıkladı! Jorge Jesus o isme şans vermemişti
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Birçok transferle yeni sezona giren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.