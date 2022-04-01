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Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi
Spor
01.04.2022, 10:39
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Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri, Özil'in durumu hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o flaş gelişmenin detayları....
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#Otobüs Terminali
#uludere
#Aykut Kocaman
#Konak ilçesi
#Sıfır atık
#şehitlik camii
#extreme sporlar
#Devrek
#Halis Aygün
#Giresunspor
#Kelbecer
#İngilizce
#ohal komisyonu
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