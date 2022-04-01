banner38

Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi

Spor 01.04.2022, 10:39
Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi
1/14

Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri, Özil'in durumu hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o flaş gelişmenin detayları....