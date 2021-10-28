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Memurun yeni zammı belli oldu!

Genel 28.10.2021, 16:35
Memurun yeni zammı belli oldu!
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Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon tahmini yüzde 14.1'den 4 puan artırarak yüzde 18.4'e yükseltti.