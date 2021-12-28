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Memur ve emekli maaşlarına zam için kritik tarih belli oldu

Genel 28.12.2021, 13:26
Memur ve emekli maaşlarına zam için kritik tarih belli oldu
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3 Ocak tarihinde kritik enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı netleşecek.