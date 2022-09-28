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Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Bakın kiminle yakalandı
Genel
28.09.2022, 16:15
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Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler, Rodos'taki tatili sırasında Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. İşte detaylar...
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#uzay
#çevre
#abd
#rastgele test
#Yunanistan
#Yozgat
#bergen filmi
#yekta saraç
#fetö
#duygu karayel
#Ömer Çelik
#prizma
#Ben Wallace
#Meral Akşener
#doğan özlem
#İsviçre
#Orman
#rita wilson
#iddia
#katolik
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