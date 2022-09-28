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Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Bakın kiminle yakalandı

Genel 28.09.2022, 16:15
Mehmet Dinçerler, Hadise'yi Çabuk Unuttu! Bakın kiminle yakalandı
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Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler, Rodos'taki tatili sırasında Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. İşte detaylar...