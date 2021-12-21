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Mehmet Acet yazdı: 'İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?'

Genel 21.12.2021, 11:19
Mehmet Acet yazdı: 'İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?'
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Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ekonomideki son değerlendirmelerini yazdı.