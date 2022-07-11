Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'tan kötü haber!
Hastanede yoğun bakıma kaldırılan spor yorumcusu Hıncal Uluç'un entübe edildiği öğrenildi.
Medya Dünyası 11.07.2022, 10:42
Geçen gün hastanede yoğun bakıma alınan spor yorumcusu ve gazeteci Hıncal Uluç, entübe edildi.Gazeteci Tahir Kum, Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.
Gelişmeyi Twitter'dan takipçileriyle paylaşan Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullanmıştı.
Entübe edildi
Cumhuriyet’in haberine göre, Hukukçu Ural Akyüzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini bildirdi.
Akyüzüm şu ifadeleri kullandı:
"Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz...
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