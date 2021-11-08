WhatsApp yakında topluluklar özelliğini hayata geçirebilir

Birkaç ay önce çıkan söylentilerin ardından WhatsApp Topluluklar özelliğine dair yeni detaylar belli olmaya başladı. Bu sistem kısaca grup yöneticilerinin WhatsApp'taki gruplar üzerinde daha fazla hakka sahip olmasını sağlıyor.

WhatsApp Topluluklar nedir?

WhatsApp Topluluklar sayesinde grup yöneticileri topluluk daveti bağlantısıyla yeni kullanıcıları topluluklara dahil edebiliyor ve üyelerle mesajlaşma başlatabiliyor. Üstelik bu mesajlar için Uçtan Uca Şifreleme sisteminin de devam ettiği biliniyor.

Kilit noktalardan biri ise rakip uygulamaların durumu. Bu noktada Signal ya da Telegram gibi uygulamalarla aradaki eksiklik ortadan kalkacak gibi görünüyor.