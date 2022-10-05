WhatsApp'ta ekran görüntüsü alanlara kötü haber
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni güncellemesinde, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınması engellenecek. Yeni özellikle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.
Yeni WhatsApp güncellemesinde, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınması engellenecek.
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, bu özelliğin WhatsApp mesajlaşmalarını "karşılıklı konuşma kadar gizli ve güvenli" tutmaya yardımcı olacağını söylüyor.
WhatsApp'ta ekran görüntüsüne son
Test aşamasında olan güncelleme sonrasında "bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almak artık mümkün olmayacak. Böylece artık mesajlar karşı taraftan habersiz kaydedilemeyecek.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, tek sefer görüntülenen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü alınamıyor.
Ekran görüntüsü almaya çalışan kullanıcıların karşısına, "Ekran görüntüsünü güvenlik politikasından dolayı alamazsınız." uyarısı çıkıyor.
Üstelik üçüncü taraf uygulamaları kullanarak ekran görüntüsü alınırsa, alınan görüntü siyah oluyor ve bu uygulamalar da işe yaramıyor.
WhatsApp gizliliğini artıran yeni özelliğin bu ay içinde kullanıma sunulması bekleniyor.
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