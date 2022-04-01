Ünlü televizyoncu Oğuz Haksever ekranlara geri dönüyor

Deneyimli televizyoncu Oğuz Haksever, ekranlara Ana Haber'le dönüyor. Ekranların sevilen ve başarılı sunucusu, son dönemdeki transferleriyle adından söz ettiren tv100 ile el sıkıştı.

Son dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiren tv100, dev bir ismi daha kadrosuna kattı. Deneyimli televizyoncu Oğuz Haksever, tv100 Ana Haber Bülteni sunuculuğuyla ekranlara dönüyor.

tv100 ailesine katılan Haksever, hafta içi her akşam 17:30 ile 19:30 saatleri arasında tv100 Ana Haber Bülteni ile izleyicinin karşısına çıkacak.

Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever, 20 Mart 1957 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Ankara, Çankaya Lisesinden 1974 yılında mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi'nde eğitim gördü.

Mezun olunca Amerika'da Texas A&M Üniversitesi'nde İngiliz Dili Enstitüsü'ne gitti. "Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği" (AISEC) sınavlarını kazanarak Norveç'te bir petrokimya tesisinde 3 ay işletme stajı yapmaya hak kazandı.

1979 yılında mezun olduktan sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda muhabirliğe başlayan Oğuz Haksever, Irak'taki Körfez Savaşı'nı ve Yugoslavya İç Savaşı'nı izleyenlere sundu. 1991 yılından sonra sırasıyla Show Tv, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde muhabir, editör ve sunucu olarak çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. 2000 yılında çalışmaya başladığı NTV'de Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Bu süre içinde çeşitli tartışma programlarını ve özel yayınları hazırlayıp sundu. İçeriğinde 'O' an başlığı altında haber fotoğraflarını yorumladığı "Ve İnsan" programını 2003-2010 yılları arasında hazırlayıp ekrana getirdi. 'O' an adıyla iki kitabı bulunuyor.

Haksever, NTV'de hafta içi editör ve anchor olarak çalıştı. Ayrıca "Son Söz" adlı tartışma programının moderatörlüğünü yaptı. "Gerçek Orada Bir Yerde" adlı 13 bölümlük bilim-kültür programının moderatörlüğünü de üstlendi. NTV Radyo ve Kral FM'de de Gazeteci Mehmet Barlas'la birlikte "Makam Farkı " adlı müzik programını hazırlayıp sundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı, atölye çalışmaları yürüttü, seminerler, konferanslar verdi.

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