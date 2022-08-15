Türk süper kahraman filmi ocak ayında izleyiciyle buluşacak

Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni T-World, geçtiğimiz cuma günü ilk dizisinin çekimlerine başladı. Evrenin ilk yapımı olan Altay, günümüzde geçecek hikayesiyle bilimi, teknolojiyi, kültürü ve geçmişi bir araya getirecek. Oluşturulacak bu sinematik evren; çizgi roman, bilgisayar oyunu, film ve dizilerle desteklenecek. Yapımcı Bülent Turgut, ocak ayında TRT Dijital’de yayınlanması planlanan T-World Entertaintment imzalı dizinin çekildiği platonun kapısını Yeni Şafak için açtı.

Çekimler üç farklı şehirde gerçekleşiyor: İstanbul, Nevşehir ve Konya. İstanbul’daki platoda geniş bir atölye de yer alıyor. Yapımda yer alan her bir dekor, ustaları tarafından burada üretiliyor. Aksiyon sahnelerinin denemesi için sette bulunan oyuncular, sıkı bir maratonda çalıştıklarını söyleyerek, sporla başladıkları günü, metin okuma ve provalarla sürdürdüklerini ifade ediyor.

KÜLTÜR COĞRAFYASINA HİTAP EDECEK

Yaklaşık 8 yıl önce başlayan projenin yapımcılarından Bülent Turgut, çalışmaları şöyle anlatıyor: “T-World Entertainment’ı Raif İnan ve Erdal Bozkuş’la ‘haydi dizi yapıyoruz’ diye kurmadık. Amacımız her yıl evrenin içerisine yeni karakterler getirmek. Aksi hâlde kötü bir kopya ortaya çıkarmış oluruz. İçeriğin lisans, oyun, çizgi roman, spin-off ve film planları hazır. 7 yıl önce ilk senaryo çalışmasını yaparken düşündüğümüz şuydu: Amerikan süper kahramanlarıyla öğrendiğimiz bu içerik türünü, meraklılarına, coğrafyanın hikâyeleriyle, yerel tatta verebilmek. Dizi, günümüzde geçiyor ama eskiye geri dönüşler de olacak. Bir de steampunk evrenimiz olacak. Kültürel altyapı için Türk mitolojisine baktık. Yapacağımız iş Türkiye merkezli ama kültür coğrafyasına hitap edecek.”

KARAKTERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Dizinin ana karakteri ‘Altay’a ilk sezonda Su Kız, Gazi, İnsan Tamircisi, Nazar, Cabbar ve Kara Beyaz isminde altı karakter eşlik edecek. Turgut, kahramanların bilim, merhamet ve vicdanla dünyanın sorunlarına dikkat çektiğini dile getirerek, “Klasik süper kahraman evrenleri dünyanın koruyucusuyuz diyor. Süper kahramanlarımız, dünya iyiye gitmiyor diyerek, kurulu düzendeki adaletsizliklerle savaşacak. Bilime; merhameti, vicdanı dahil etmek gerektiğine dikkat çekeceğiz. Dünyanın gerçek dertlerine değinip, felsefi altyapısıyla eğlendirirken düşündüreceğiz” diyor.

Her bölüm farklı yönetmen

Dört yönetmeni bulunan dizinin danışman yönetmeni, iki yıldır ekibe eşlik eden Prison Break ve Lost gibi dizileri çeken Bobby Roth. Dönüşümlü olarak bölümleri çekecek olan Türk yönetmenler ise Hamit Coşkun, Kerem Çakıroğlu ve Murat Şenöy. İlk sezonu 10 bölüm tasarlanan dizi, kostümünü giyince Altay’a dönüşen Mete ana karakteri üzerinden ilerleyecek. Süper kahraman işlerinde olmazsa olmaz kıyafetlerde ise Game of Thrones ekibinden Onur Can Çaylı, Barbaroslar ve Filinta’dan Sema Gücer ve Bülent Turgut’un imzası bulunuyor. T-World sinematik evreni, Ultimate Challenge, Marvel, DC Comics gibi birçok süper kahramanın mücadele ettiği kurgusal bir evren.